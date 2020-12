Luigi De Siervo, ad di Lega Serie A, è intervenuto allo 'Sport & Business Summit' del Sole 24 Ore, le sue dichiarazioni: "La pazienza dello sport, del calcio in particolare, è finita: non si possono cercare alibi, chiediamo a chi ha la responsabilità di guidare il Paese rispetto alle nostre tematiche, che ci aiuti, che aiuti le nostre squadre a fare investimenti - riporta Calcioefinanza.it -. Spesso sono capitali nazionali e internazionali, con cui avremmo finalmente un percorso di ricaduta sistemica sui territori e su tutti gli altri sport. La Lega Serie A sta cercando di fare tesoro delle proprie opportunità cercando di tornare ad essere la locomotiva dello sport italiano, facendo contro soltanto su se stessa. La Lega Serie A non ha mai chiesto aiuti, ma solo attenzione. Abbiamo subito la pandemia nel profondo della nostra struttura".