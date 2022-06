Intervenuto a margine della compilazione del calendario della prossima stagione, l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo ha escluso la possibilità di organizzare un torneo extra durante i Mondiali in Qatar. Ecco le sue parole: "Come lo avevamo pensato no, le società hanno fatto scelte tecniche diverse. La Lega resta a disposizione per le squadre anche per pensare a tornei più piccoli durante la pausa, è una Lega che sta crescendo, siamo una media company". E ancora: "Questo campionato dura 295 giorni, copre dal punto di vista televisivo un anno intero. Le gare sono meglio distribuite rispetto al passato, ci sono big-match anche nelle ultime giornate, sperando siano decisivi per lo scudetto, la Champions o la salvezza. Consegniamo agli italiani un nuovo campionato ancora più avvincente con l’incognita del Mondiale, una pausa di 50 giorni".