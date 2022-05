Intervenuto ai microfoni del programma radiofonico La Politica nel Pallone, l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo ha svelato una piccola grande novità per il mondo del calcio italiano: "La Lega Serie A, come tutte le grandi leghe, farà quest'anno un film sul campionato. Quattro puntate da 26 minuti l'una. Cercheremo di racchiudere questo sommario in 100 minuti densi di immagini spettacolari e inedite, utilizzando tutte le media house che i Club ci hanno messo a disposizione".