Intervistato dal Sole 24 Ore, l'ad dellaLuigiha parlato anche del tema deipost 2024. Ecco il suo commento: "È una sfida che vogliamo affrontare con l’orgoglio di chi vuole recuperare il primato perduto. A parte la, che ha costruito un prodotto globale e con larappresenta il top del calcio nei palinsesti internazionali, pensiamo di poterci giocare al meglio le nostre chance rispetto agli altri campionati europei. Rispetto ai quali possiamo essere molto competitivi. A partire dall’innovazione tecnologica. In Spagna non hanno ancora la goal-line technology, per fare un esempio”.E ancora: "Un soloper i tifosi? Credo che sia inevitabile oggi avere una pluralità di abbonamenti. E sul prezzo non penso che si debba scendere più di tanto. Certo si può migliorare l’offerta. Vede, sconfiggere anche culturalmente laè fondamentale per ampliare la base degli abbonati. E con un aumento degli abbonati si potrebbe prospettare un reale riequilbrio dei costi”.