Nella giornata di oggi è in programma una nuova Assemblea di Lega. Il fronte dei 20 club di Serie A è sempre più spaccato e distante dal raggiungere una decisione condivisa sia sull'assegnazione dei diritti televisivi per il triennio 2021-2024 e sul possibile ingresso di fondi stranieri nel nostro campionato. Nel mentre DAZN è pronta ad operare una nuova mossa per convincere lo schieramento degli scettici. I dubbi sulla capacità di trasmettere senza particolari intoppi tecnici le partite, legati alla diffusione della banda larga in Italia, ha prima portato a un accordo con TIM e ora a una trattativa con Persidera, società creata nel 2014 da Telecom Italia e GEDI e poi ceduta a F2i e ad Ei Towers, per sondare nuove opportunità sul digitale terrestre. Lo riporta Il Corriere della Sera.