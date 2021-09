L'intervento di, presidente della, a Rai Gr Parlamento: "Il campionato è appena iniziato, bisogna dare tempo a Dazn affinchè corregga, insieme ai propri partner, gli errori che ci sono stati. La Serie A si aspetta un prodotto e una distribuzione di prima qualità, questo è molto chiaro anche a Dazn: sono convinto che le sbavature della prima fase possano essere corrette, noi ce lo aspettiamo."FONDI - "L’ingresso dei fondi? Bisogna avere pazienza. Avevamo identificato e condiviso una serie di punti strategici nell’ambito di un progetto di rilancio complessivo: la revisione della governance, la creazione di una media company e l’apertura a investitori terzi. Da lì è nato il vero tema, quello dell’ingresso dei fondi di private equity. Purtroppo alcune squadre si sono defilate all’ultimo minuto per una deviazione spero temporanea collegata alla Superlega e ad una complessa valutazione da parte loro di interessi divergenti rispetto a quel progetto. E’ comunque un’idea da considerare, buona, valida, mai stata bocciata in assemblea, semplicemente mai votata. Le squadre devono trovare coesione e spirito di unione per lavorare insieme per il bene del nostro calcio»"