Molti erano, e sono scettici, ma forse dovranno abituarsi all’idea di prenderla in considerazione. L'ipotesi playoff si fa sempre più concreta. Quella che il presidente della Figc Gabriele Gravina ha rispolverato a più riprese, prontamente riposta nel cassetto delle opzioni perché non condivisa dalla maggior parte. Ma questa volta è diverso perché, come riporta Il Mattino, lo stillamento del campionato di Serie A (inizialmente previsto per il 13 giugno) allunga i tempi, rendendo quantomeno plausibile questa ipotesi.



PARTITO A FAVORE – Questo perché ieri la Figc, attraverso un comunicato ufficiale, ha prorogato la sospensione dei campionati fino al 14 giugno, come da dpcm governativo che vieta le manifestazioni sportive fino a quella data, lasciando però aperto uno spiraglio. Ripartire il weekend successivo (20 giugno) significherebbe comprimere ulteriormente le date disponibile, mettendo a repentaglio le sorti della Coppa Italia. Da qui la speranza di una deroga per il caso specifico. In alternativa, ecco l’ipotesi playoff, che piace molto a Gravina ma non solo. Infatti, sta nascendo un partito favorevole a questa opzione, tra questi il proprietario dell’Udinese Giampaolo Pozzo, che ha parlato così a Repubblica: “Un calendario come quello ipotizzato non è applicabile: si rischiano soltanto infortuni a catena. Bisogna trovare soluzioni diverse. Una può essere quella dei playoff e dei playout”.