2









Tra una difficoltà e l'altra, la Serie A in qualche modo riprenderà. Pochi giorni fa il capo dello sport italiano Giovanni Malagò ha confermato: ​"Al 99,9%, campionato di Serie A riparte il 13 giugno. La sfida tra alcuni medici e il Cts non la capisco. Si sta facendo di tutto per ricominciare, è l'obiettivo primario. Una volta ricominciato, non so quando finirà, ci vorrebbe la palla di vetro"​. Riprendere si, insomma, anche se le difficoltà non mancano e di certo non mancheranno. Tuttosport riporta le date in cui potrebbe giocare la Juventus nel caso in cui la ripresa del campionato avvenisse il 13 giugno.



Clicca sulla gallery o scorri per scoprire quando torneranno in campo i bianconeri di Sarri