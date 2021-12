Scatterà dal prossimo 10 gennaio l'obbligo del Super Green Pass per i giocatori di Serie A, che dovranno esserne muniti per accedere agli spogliatoi delle rispettive squadre e, di conseguenza, allenarsi e partecipare normalmente alle partite. Lo riporta il Corriere dello Sport, che fa il punto della situazione Covid nel mondo del calcio italiano dove, secondo i dati della FIGC, gli atleti no-vax sono circa il 2% dei tesserati totali. Il Super Green Pass può essere rilasciato solo in seguito alla vaccinazione, come per il resto dei cittadini.