Dopo la vittoria a tavolino contro il Napoli, la Juventus si appresta a riassaporare il clima partita nel match valido per la quarta giornata di Serie A che vedrà i bianconeri sfidare il Crotone in trasferta. Nonostante le assenze sopraggiunte negli ultimi giorni in casa bianconera, sembra una partita propizia per ritrovare qualche certezza. Almeno secondo i betting analyst, che non si stupirebbero nel vedere una Juve infierire sulle difficoltà difensive dell'avversario. I tre punti per la squadra di Andrea Pirlo sono infatti offerti a 1,42, contro il 4,30 del pareggio e il 7,90 della sconfitta. I padroni di casa subiscono regolarmente almeno 2 reti a partita in questo avvio di stagione. Un problema che Stroppa starà cercando in tutti i modi di arginare, ma è difficile che ciò accada già sabato sera. Ecco allora che i bookmaker mettono in evidenza l'Over 2,5, in lavagna a 1,68. In campo per i calabresi ci sarà quel Simy che è anche l’autore dell’unico gol del Crotone alla Juventus. In quell'occasione, nella 33ª giornata del 2017-2018, arrivò un pareggio (1-1). I trader offrono lo stesso risultato a 8,00, mentre il 2-0 a favore dei bianconeri è a 7,00. Lo scrive calciomercato.com.