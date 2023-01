Crollo clamoroso delche sembra vivere una crisi senza fine. A San Siro la squadra di Pioli perde 5-2: reti di Defrel, Frattesi, Laurienté e Henrique per i neroverdi; Giroud e Origi per i rossoneri.Il Milan, quindi, rimane bloccato a 38 punti in classifica, in caso di vittoria contro il Monza, la Juventus si porterebbe a -12 dalla squadra campione d'Italia.