Pesante batosta per ilin casa della. 4-0 il risultato finale del match allo Stadio Olimpico di questa sera, con il poker firmato da Sergej Milinkovic-Savic, Mattia Zaccagni, Luis Alberto (a segno su rigore) e Felipe Anderson. Notte da dimenticare, quindi, per i campioni d'Italia in carica, che restano comunque secondi in classifica a quota 38 punti (gli stessi che avrebbe avuto oggi lasenza la penalizzazione). Biancocelesti, invece, a 37 come Inter e Roma.