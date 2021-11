Non solo Juventus. Sono altre tre le partite di Serie A giocate oggi. Alle 15 il derby toscano tra Empoli e Fiorentina, portato a casa dai padroni di casa con il risultato di 2 a 1. Ad aprire le marcature, il solito Dusan Vlahovic al 57’. Dopo il gol, però, è blackout viola e nel finale di partita a ribaltare il match sono Bandinelli e Pinamonti, tra l’87’ e l’89’.



Scatto d’orgoglio della Sampdoria che, in casa, batte l’Hellas Verona 3 a 1. La squadra di Tudor è la prima a trovare la via della rete, al 37’ con Tameze. Nel secondo tempo, però, i blucerchiati rivoltano le sorti del match con Candreva, Ekdal e Murru, al primo gol in Serie A.



A chiudere il sabato sera, Venezia-Inter. A portare a casa il malloppo pieno sono i nerazzurri che, insieme ai tre punti, mettono una forte pressione sulle capoliste Milan e Napoli. A regalare la vittoria a Inzaghi sono i gol di Calhanoglu e Lautaro Martinez su rigore.

Qui di seguito tutti i dettagli della 14^ giornata di campionato: