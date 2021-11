Si sono da poco conclusi i due match delle 15 di Serie A. A colpire, la pesante sconfitta del Milan che perde, in casa, 3 a 1 contro il Sassuolo. Rossoneri strapazzati dalla squadra di Dionisi che ha avuto la meglio, oltre che come risultato, anche a livello di prestazione. Un risultato che aumenta il rammarico in casa Juventus, con un risultato positivo, ieri sera, la Vecchia Signora avrebbe potuto rosicchiare qualche punto sulla vetta: niente di tutto ciò. Passa il Bologna a Spezia, 1 a 0 nel finale con il rigore trasformato da Arnautovic.