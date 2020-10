Il calcio italiano sta pagando a caro prezzo la crisi da coronavirus e da lockdown. Ecco cosa scrive oggi Repubblica: "Il presidente della Serie A lancia un allarme: 'Siamo vicini al collasso, temo che l'economia del Paese pagherà a caro prezzo le misure restrittive poste in essere'. Il problema dei club è principalmente uno. La mancanza di liquidità è arrivata a livelli tossici, un Everest da scalare senza i mezzi per farlo. La sola Serie A denuncia una perdita dal lockdown in poi di 600 milioni di euro. Di questi (200 nella parte finale della scorsa stagione, altri 400 fino a dicembre), il 65% è frutto dei mancati incassi da botteghino, il 35% da mancati incassi da sponsorizzazione".