Oggi è stata una giornata di bilanci, per quanto riguarda il calcio italiano. La riunione nella sala Koch del Senato, in quel di Roma, è stata occasione per pubblicare i primi dati riguardanti la stagione 2017-2018. Non quella appena conclusa, ma la precedente. Come riporta Calcio&Finanza, dai rapporti discussi in assemblea, escono alcuni dati interessanti. Il primo, riguarda i fatturati dell'intera Serie A: sfondato il muro dei 3 miliardi, +5,7% rispetto all'esercizio precedente, non è tanto il totale della cifra a sorprendere, quanto la strada percorsa per arrivarci. Gli squilibri sono evidenti, quindi, con il 56% della produzione dell'intero campionato che passa dell'operato di soli 5 club. Quali, è facile a dirsi: ​Juventus, Inter, Roma, Milan e Napoli. Da segnalare come, anche per la stagione 2017-18, le plusvalenze abbiano giocato un ruolo fondamentale: di media, il 20% dei ricavi di un club, infatti, si gioca su questo campo.