Tra gli argomenti toccati dopo il Consiglio Federale, il presidente della Figcha spiegato quali possono essere le sanzioni per chi non rispetta il protocollo: "Oggi è stato rafforzato il pool con l'inserimento di ulteriori 31 collaboratori della Procura Federale per controllare il rispetto e l'applicazione del protocollo approvato. Le eventuali sanzioni vanno dalla multa ai punti di penalizzazione, fino all'esclusione del campionato in caso di un atteggiamento che va ad alterare il risultato sportivo".