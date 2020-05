Secondo quanto raccontato da Calciomercato.com, le linee guida rinviate a domani daranno solo qualche possibilità in più seguendo comunque un protocollo molto prudente: divieto di assembramento, rispetto del distanziamento di due metri fra un calciatore e l’altro, esercizi (anche con il pallone) con piccoli gruppi. L’attesa è tutta per la nuova proposta di protocollo che sull’ase Lega-Federcalcio sarà inviata nelle prossime ore al ministro dello sport, Vincenzo Spadafora: allenamenti senza limitazioni, garantendo un maggiore monitoraggio con test sierologici e tamponi, proposta che dovrà essere in ogni caso validata dal Cts. Tra 3-4 giorni dovrebbe arrivare la risposta al nuovo protocollo.