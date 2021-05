Per capire l'importanza della vittoria a Udine, alla Juve basta guardare la classifica di questa sera: con i tre punti conquistati in casa con il Benevento, il Milan di Pioli si è riportato nuovamente al secondo posto, a quota sessantanove punti, tre in più rispetto ai bianconeri di Pirlo che al momento si trovano al quinto posto. Una situazione che la Juventus può chiaramente ribaltare, ma determinante sarà la prova del Friuli, in attesa di conoscere i risultati di Atalanta e Napoli: la Dea è di scena alle 15 sul campo del Sassuolo; stesso orario per il Napoli, che affronterà un Cagliari in piena lotta salvezza.