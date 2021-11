Il presidente della Lega Serie A,, ha criticato la decisione delin merito allanegli stadi intervenendo nella trasmissione La politica nel pallone su Gr Parlamento: ". Il derby tra Milan e Inter di ieri è stato un grande spot, peccato non ci sia stato il 100% di pubblico, così come è un peccato che l'Italia, nella sfida decisiva contro la Svizzera, non potrà avere il pieno supporto dell'Olimpico".