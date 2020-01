Dopo la prima giornata del 2020 c'è qualche cambiamento nelle quote scudetto. La favorita rimane sempre la Juventus di Maurizio Sarri che si può giocare a 1.50, seguirà dall'Inter a quota 2.75. Botta e risposta a distanza che ha mantenuto su per giù inalterata la distanza tra i bookmakers. A fare un grande salto in avanti, invece, è stata la Lazio, con la quota che scende da 14 a 10.