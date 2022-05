Si è da poco conclusa la tranche delle 15 dei match di questa domenica di Serie A, in attesa dell'Inter che scenderà in campo a partire dalle 18.



A mettere pressione ai nerazzurri è Rafael Leao, che sul finire del match contro la Fiorentina va via sulla sinistra e imbuca alle spalle del portiere viola, per l'1 a 0 finale. Una partita combattuta, vissuta con ansia a San Siro, ma che si sblocca e spinge i rossoneri a quota 77, per adesso 5 punti in più dell'Inter.



Sull'altro campo del pomeriggio, il Torino vince 3 a 1 contro l'Empoli in rimonta, grazie ad uno scatenato Belotti che segna una tripletta, due volte freddo dal dischetto e poi chiude su azione.