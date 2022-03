La FIGC e il suo presidnete Gabriele Gravina hanno mosso ieri una mossa importante nei confronti della Lega Serie A, spingendo sull'acceleratore nei rapporti di forza e di potere fra le "aziende" del massimo campionato e della federazione calcistica a cui è oggi affiliato. Un botta e risposta a colpi di decisioni superpartes che altro non sta facendo che mettere tutti gli attori secondari (ma in realtà principali) in difficoltà: dalla Nazionale che ha subito la decisione di non rinviare la prossima giornata per agevolare il percorso di qualificazione ai Mondiali, ai club che, da ieri, stanno tremando per l'imposizione della Figc di inserire l'indice di liquidità come criterio di ammissione ed iscrizione ai campionati.



FATTORE CHIAVE - Un gioco di potere estremo che coinvolge anche il governo sulla questione stadi e sul rimpallo della scelta sull'apertura al 100% della capienza degli impianti. Ma questa è un'altra storia perché oggi a tremare maggiormente sono proprio i club di Serie A, molti dei quali stanno aspettando delucidazioni proprio sulla novità regolamentare sull'indice di liquidità. Un termine che, finora, avevamo imparato a conoscere soltanto in chiave mercato, ma che oggi diventa un fattore, se non addirittura "il" fattore chiave per ottenere le licenze per poter scendere in campo. 10 CLUB A RISCHIO - "Come riporta il Corriere della Sera, Gravina ha sottolineato che la fotografia dei conti attuali restituisce un’immagine del calcio "in regime pre-fallimentar e che l'indice di liquidità è un punto di riferimento per stabilire chi, nel breve termine, è nelle condizioni di garantire la continuità aziendale per poter affrontare il torneo". Ora la Figc avrà tempo fino al 20 aprile per definire i paletti di questa nuova regolamentazione ma, se l’indice di liquidità dovesse rimanere a 0,7, circa 10 società sarebbero da considerare out per l'ammissione al prossimo campionato.