Analizzando la classifica dei cartellini rimediati dalle 20 squadre del massimo campionato dopo 31 giornate emergono alcune curiosità: se il Milan guida la classifica dei cartellini rossi, la Roma si prende la medaglia d'oro per quanto riguarda i gialli e quella dei cartellini complessivi. L'Inter è invece per distacco quella che ne ha ricevuti di meno, la seconda meno 'cattiva' ne ha ricevuti ben 13 in più (Frosinone 55, con 2 espulsioni), e una delle tre senza rossi a carico. E la Juve? E' dodicesima in classifica, con 2 espulsioni e 69 ammonizioni.Ecco il podio e una parziale classifica, dati Transfermarkt:1° - INTER Espulsioni: 0 - Ammonizioni: 422° - FROSINONE Espulsioni: 1 - Ammonizioni: 553° - TORINO Espulsioni: 1 - Ammonizioni: 614° - FIORENTINA Espulsioni: 0 - Ammonizioni: 6417° - ROMA Espulsioni: 2 - Ammonizioni: 8018° - MILAN Espulsioni: 6 - Ammonizioni: 67