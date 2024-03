Inter 34 milioni

Juventus 23 milioni

Milan 15 milioni

Roma 15 milioni

Fiorentina 15 milioni

Atalanta 14 miloni

Napoli 13 milioni

Udinese 11 milioni

Bologna 10 milioni

Genoa 10 milioni

Lazio 9 milioni

La Serie A ha speso oltre 220 milioni di euro per le commissioni agli agenti. La Federcalcio ha reso nota la lista dei Compensi dei Procuratori Sportivi per l’anno 2023 con il dettaglio di ogni società in riferimento al massimo campionato italiano. La Juventus ha perso il "primato" in questa classifica e si trova ora al secondo posto tra le società che pagano più commissioni. Ecco quanto hanno pagato i club per le commissioni.