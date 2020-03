L'emergenza Coronavirus ormai è passata da epidemia a pandemia. Il mondo teme la diffusione del virus e per questo tutti i paesi hanno fermato tutto, calcio compreso. Appena ieri, la UEFA, ha deciso di rinviare EURO2020 al prossimo anno, favorendo così i club che potranno concludere la stagione 2019-2020. Questo vale per Serie a, Liga, Premier, ma anche per le competizioni europee come Champions League ed Europa League. La Uefa si è così posta l'obiettivo di concludere tutti i tornei entro il 30 giugno 2020.



SERIE A - La Serie A è il campionato più colpito nel proprio calendario dallo stop imposto a causa del COVID19. Ad oggi sono 12 le giornate da recuperare a cui vanno sommate le partite rinviate della 25esima. In sostanza, prendendo il caso dei nerazzurri, che devono ancora recuperare il match contro la Sampdoria e che resta ad oggi quello più problematico, se dovessero arrivare alla finale di Europa League servirebbero 20 date in calendario che ad oggi non sono calcolabili.



COPPE EUROPEE - ​Ieri dalla Uefa sono arrivate anche alcune indicazioni su Champions ed Europa League. La finale di Champions rimarrà in programma per il 27 giugno a Istanbul. Se si dovesse ricominciare fra il 14 aprile e il 28 aprile il format della competizione non cambierà. Si giocheranno quindi le partite mancanti degli ottavi di finale e poi mantenuti in doppio turno i quarti e le semifinali. Se si dovesse far slittare la competizioni dal 5 maggio si dovrebbe cambiare necessariamente il format della competizione. Più complessa l'evoluzione del calendario dell'Europa League.



POSSIBILI SOLUZIONI - Tre le opzioni sul tavolo della FIGC: la prima comporterebbe una compressione del calendario nell'arco di una settimana, si giocherebbe non più ogni 3, ma ogni 2 giorni e così facendo si recupererebbero altre 2 giornate. La seconda sarebbe quella di inserire ad un certo punto della stagione i playoff e i playout per retrocessioni e scudetto. L'ultima opzione, invece, comporterebbe lo ​slittamento della fine del campionato al 15 di luglio, ma in questo caso servirebbero deroghe anche sulla durata degli attuali contratti.



Insomma una situazione molto complessa, che già ​da domani, FIGC e Lega Calcio dovranno provare a risolvere mettendo da parte le divergenze e provando a viaggiare verso un unico obiettivo.