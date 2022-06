Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato a margine della compilazione del calendario del torneo per la prossima stagione. Ecco il suo commento: "Le sensazioni sono buone, ringrazio De Siervo e tutta la struttura. Non si è compreso quanto sia faticoso dialogare con un algoritmo da 300 vincoli, il risultato è buono. Sarà una stagione difficile per pause e impegni, siamo soddisfatti. Campionato combattuto? È la speranza anche per quest’anno ma è accaduto solo in Premier e in Serie A. Se guardiamo altre leghe, ci sono squadre che vincono sempre come è capitato negli anni scorsi con la Juventus".