Al termine dell'assemblea di, ha parlato dei temi affrontati: "C'è stata l'informativa sulle varie manifestazioni d'interesse da parte degli investitori. L'assemblea ha ascoltato le proposte e le squadre si sono prese del tempo per decidere. Anche per le riforme organizzative era un'informativa sia per le competizioni europee, sia per i nostri campionati.Sulla ripartizione dei diritti tv, si è discusso sull'algoritmo ed è stato confermato il modello adottato l'anno scorso. Sul paracadute è stata istituita una commissione per la suddivisione dei contributi che in parte viene inglobata".FONDI - "Non si è scelto, era un'informativa e le squadre hanno scelto di tenere aperte tutte le possibilità. Tutti erano soddisfatte degli interessi dei finanziatori. Sono 7 offerte e negli ultimi due giorni ci sono state altre 2 offerte.""Il tema di dialogo o contrapposizione fa parte della normalità. In questo caso sulla Supercoppa si è discusso un po' sulla ripartizione delle risorse."- "Le misure contro la Pirateria sono la priorità, noi siamo contenti delle parole del ministro Abodi."- "Non c'è nulla di concreto. È una desiderata di qualche membro. L'acquisizione di Sky potrebbe essere un'occasione".