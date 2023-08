Alcuni estratti delle dichiarazioni del presidente dellaLorenzoal Corriere della Sera."Sono felice, come almeno 30 milioni di persone che aspettano il via della Serie A. Mi auguro che sia un campionato bello e combattuto. Negli ultimi tre anni lo scudetto ha sempre cambiato squadra e questo aumenta la competitività".- "Il tema sollevato esiste, i giovani hanno tempi di concentrazione e attenzione diversi. È vero che il tifo permette di superare ogni ostacolo. Ma si potrebbe intervenire sulle regole per rendere il gioco più attrattivo: su questo Fifa e Ifab sono attente a sperimentare".- "Stiamo lavorando nelle difficoltà del contesto post pandemico. Basti pensare che la Premier League ha prolungato per due anni l’attuale contratto. Però ci siamo mossi con anticipo e le società avranno tempo sino alla metà di ottobre per fare tutte le valutazioni".