Al termine dell'Assemblea odierna, il presidente dellaLorenzoha parlato anche di. Ecco il suo pensiero: "Il razzismo non è un fenomeno solo italiano, ma questo non ci deve consolare. Lo stadio, il calcio non sono isole separate, sono parte della società e il rimedio non può essere affidato solo al mondo dello sport. L'obiettivo deve essere quello di sradicare il fenomeno entro il 2030, sono sette anni e bisogna partire dalle scuole e da tutto il contorno. La repressione aiuta, ma non è la sanzione da sola che risolve il problema. Oggi abbiamo adottato in Assemblea la strategia di sostenibilità 2030, con la Serie A che è stata individuata dalla Uefa per realizzare policy sociali e ambientali i cui punti cardine sono la lotta al razzismo e a ogni forma di discriminazione, realizzando interventi a favore di ogni genere di inclusione".