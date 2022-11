intervenuto a margine dell'evento Sport Industry Talk: "Come Lega Serie A, nella prima assemblea utile dopo l'eliminazione, abbiamo messo a disposizione del CT Mancini i giocatori per uno stage."Non bisogna dare soldi al calcio, ma bisogna consentirgli di produrne. Su questo il legislatore dovrebbe ragionare. Stadi? Speriamo che il 2032 arrivi e sia l'occasione di non fallire, io vorrei che si lavorasse a prescindere in quella direzione, perché lo stadio è la fabbrica di questa industria e deve essere una fabbrica avanzata"."Adesso i fondi, più fondi, si sono fatti avanti a livello di manifestazioni di interesse. Vediamo se sarà possibile avere investitori per aiutare la Serie A. Ma attenzione, sono investitori e vogliono qualcosa in cambi".