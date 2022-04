Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato così del decreto crescita per le società: "Decreto crescita? Non siamo in contrapposizione con la posizione della Figc, il problema non è lìuso ma l’abuso. Le società ne hanno fatto un ricorso eccessivo a volte, ma credo che più che concentrarsi sulla eliminazione, una qualsiasi correzione dovrebbe essere accompagnata da incentivi e premialità per chi contrattualizza giovani italiani. Sulla soglia bassa c’è qualche rischio, si sta ragionando”.