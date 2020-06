1









E’ scontro tra la Lega Serie A e Sky. A guidare i club di Serie A Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, fin da subito, insieme a Lotito, pronto al duello con l’emittente satellitare. Secondo De Laurentiis le ingiunzioni per il mancato pagamento dell’ultima rata dei diritti tv sarebbero dovute partire subito. Intanto la Lega si è rivolta al tribunale, ma da Sky non è arrivato alcun bonifico. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, se la pay tv continuasse a non pagare, il presidente del Napoli vorrebbe togliergli il segnale, e non farle più trasmettere le partite. Un’opportunità già presa in considerazione, seppur per le ultime 6 giornate di Serie A, in quanto Sky ha già pagati per l’83% degli incontri (ad oggi, disputato il 68%). Accettati invece i termini di pagamento proposti ufficialmente da Dazn e Img, che hanno proposto un saldo della sesta rata in linea con la ripresa delle partite.



Qualora fosse accolta, la richiesta di De Laurentiis potrebbe compromettersi il già difficile rapporto tra la Serie A e Sky. Il presidente del Napoli ha parlato durante l’Assemblea di Lega di ieri, dalla quale sono emerse preoccupazioni per il prossimo bando dopo la decisione di giovedì del Consiglio di stato, che ha ripristinato il divieto, per Sky, di acquisire contenuti in esclusiva per internet. La Serie A, in questo caso, potrebbe perdere valore, con conseguenti entrate minori per i club. Intanto mercoledì il ministro Spadafora incontrerà l’ad di Sky Ibarra per discutere della messa in onda in chiaro di alcune partite, o della cosiddetta ‘Diretta Gol’, alla ripresa del campionato.