Pochi istanti fa, l’AIA ha diramato una nota ufficiale in cui annuncia il cambio di un arbitro per il prossimo turno di Serie A. La sfida in questione è quella tra Sassuolo e Torino, dove inizialmente era stato designato Federico La Penna, ma che in un secondo momento è stato, invece, sostituito da Daniele Orsato. Di seguito la nota ufficiale.‘Si comunica che l'arbitro Federico La Penna, designato la gara Sassuolo-Torino, valida per 24esima giornata del campionato di serie A 2023/24, sarà sostituito dal collega Daniele Orsato’.