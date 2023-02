Il presidente della Figc, Gabriele, ha parlato a margine della conferenza stampa dedicata al Premio Bearzot, organizzato dall'US Acli. Ecco le sue parole riportate da Ansa:"Non sono preoccupato dall'esistenza del talento, ma del fatto che il talento non incontra mai l'opportunità. Obbligare ad aumentare il numero di italiani in rosa non è in linea con il mio modo di pensare. Di sicuro, però, la formula 4+4 (4 giocatori di formazione nel vivaio del club e altri 4 formati nella federazione, ndr) lo ritengo basso. Dovremmo lavorare su un graduale aumento. Può essere una soluzione, ma non l'unica".