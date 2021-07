Manca solo l'ufficialità, maè pronto a diventare il nuovo designatore arbitrale per la Serie A. Secondo la Gazzetta dello Sport, la nomina di Rocchi potrebbe arrivare nella giornata di domani in FIGC insieme al presidente Gabriele Gravina. Dopo quattro anni a guida, toccherà al quarantottenne fischietto fiorentino occupare il ruolo di designatore. Per Rizzoli potrebbero invece aprirsi le porte della televisione, con un ruolo indipendente dall'AIA, per interagire direttamente con gli spettatori e chiarire le nuove regole di gioco e del VAR.