Ascolti in calo per la Serie A, che si è chiusa con l'audience più bassa degli ultimi anni. Stando a quanto riportato da ItaliaOggi sulla base delle rilevazioni Auditel, il massimo campionato italiano è stato seguito da un totale di 169,6 milioni di telespettatori, il 29,9% in meno rispetto alla stagione precedente. Come scrive Calcio e Finanza, "Sky ha ottenuto audience simili a quelle di DAZN dell'anno scorso (quando c’erano i canali tv DAZN su Sky), con 46,1 milioni di telespettatori rispetto ai 47,9 milioni di DAZN nel 2020/21, mentre le performance della piattaforma di sport in streaming in stagione sono state molto inferiori rispetto a quelle di Sky l’anno precedente: 123,4 milioni di DAZN contro i 194 milioni Sky nel 2020/21".

Con 32.991.758 di spettatori, la Juve è stata ancora la squadra più seguita in assoluto: alle sue spalle Milan, Inter, Napoli e Roma. Quello bianconero, però, è stato anche tra i club più penalizzati nel cambio di distribuzione dei match: -38% di ascolti, sul livello di Napoli (-38,4%) e Roma (-30,7%). Milan e Inter (rispettivamente -23% e -18%) hanno invece contenuto i danni perché in programmazione più spesso anche sui canali Sky.