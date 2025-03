Serie A, anticipi e posticipi dalla 31ª alla 33ª giornata: quando gioca la Juventus, il calendario UFFICIALE

AFP or licensors

Il calendario della Juventus dalla 31ª alla 33ª giornata

Roma-Juventus (domenica 6 aprile, ore 20.45)

Juventus-Lecce (sabato 12 aprile, ore 20.45)

Parma-Juventus (lunedì 21 aprile, ore 20.45)

La Lega Serie A ha comunicato il calendario completo per quanto riguarda gli anticipi e i posticipi dalla 31ª alla 33ª giornata del torneo della massima serie italiana. Si tratta di fatto delle partite che si svolgeranno nel mese di aprile e che vedranno la Juventus impegnata rispettivamente contro Roma, Lecce e Parma. Di seguito ecco il calendario ufficiale con gli impegni dei bianconeri, senza dimenticare che dopo la sosta la squadra di Thiago Motta scenderà in campo contro il Genoa, per la 30ª giornata, sabato 29 marzo.