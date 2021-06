Un'assemblea di Lega Serie A infiammata, quella che si è svolta oggi a Milano. La discussione è ruotata principalmente intorno alla questione calcio spezzatino. Ovvero, l'idea di dividere le 10 partite del turno di Serie A in 10 slot orari differenti, dal sabato al lunedì sera, per permettere a Dazn una migliore gestione del traffico sullo streaming. Dopo un primo sì, l'assemblea ha ritirato l'approvazione, su pressione dei presidenti Ferrero e Preziosi, e ha rinviato il voto alla prossima settimana. Secondo quanto riporta il giornalista de Il Corriere dello Sport Jacopo Aliprandi, a votare no sarebbero state ​Spezia, Sassuolo, Bologna, Genoa, Sampdoria e Roma. La Juve, quindi, sarebbe tra i club favorevoli.