La Juventus martedì chiuderà il suo 2021, nonché il girone d'andata di questa Serie A, con una partita all'Allianz Stadium contro il Cagliari. Una sfida che per la squadra di Allegri appare sulla carta "facile", contro una formazione in piena zona retrocessione, che stasera ha perso 4-0 in casa contro l'Udinese (mattatore Deulofeu, autore di due splendidi gol, che si sono alternati alle reti di Makengo e Molina) ed è al centro delle contestazioni da parte della tifoseria sarda.

Qui di seguito i dettagli del match e la classifica parziale del campionato: