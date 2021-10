Sconfitta pesantissima, oggi pomeriggio, per lo Spezia, che ha perso 4 a 0 contro l'Hellas Verona. Secondo quanto riporta calciomercato.com, adesso la panchina di Thiago Motta sarebbe in serio rischio: "Giorni caldi in casa Spezia, martedì è previsto un colloquio con l'allenatore e quella potrebbe essere la giornata chiave per scegliere se continuare con Thiago Motta o cercare di dare una scossa con un cambio in panchina. Tra i possibili sostituti c'è anche Davide Nicola, che però al momento non è stato contattato dalla società."