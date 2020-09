1









La nuova stagione della Juventus è già iniziata con il raduno alla Continassa: primi allenamenti agli ordini del nuovo allenatore Andrea Pirlo, qualche volto nuovo - da Kulusevski ad Arthur - in attesa di altri rinforzi per puntare al decimo scudetto consecutivo e a quella Champions League che manca dal '96. Intanto in queste ore è stato definitivo il calendario della Serie A 2020/21, tra le partite da cerchiare in rosso per i bianconeri c'è il derby d'Italia contro l'Inter di Antonio Conte, previsto alla 18a giornata, la penultima: 17 gennaio l'andata a San Siro, il 16 maggio il ritorno (salvo eventuali anticipi o posticipi).