Il calcio s'è fatto trovare pronto. E se non dovessero esserci ulteriori complicazioni, tutto andrà come previsto. E cioè: a prescindere da un eventuale allungamento del lockdown (finora non previsto, nemmeno dalle parole di Conte nella giornata di ieri), l'attività agonistica ripartirà proprio il 4 maggio. In Federcalcio, come racconta il Corriere dello Sport, c'è fiducia che arrivi l'autorizzazione almeno per la Serie A. Vittorio Colao, manager incaricato da Conte per guidare la Fase 2, sta studiando la situazione e dovrebbe procedere all'autorizzazione. A patto, però, che ci sia un ritiro ferreo e controlli 'all'ingresso'. Per le partite al centro-sud, ipotizzate dal Prof. Ricciardi, nessuno ha ancora preso posizione ufficiale. Servirà tempo.