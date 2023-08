Buona la prima in Serie A anche per l'. La squadra nerazzurra, tra le principali avversarie della, ha battuto in casa ilper 2 a 0, grazie a una doppietta ditra l'8' e il 76'. Da segnalare anche l'esordio con la nuova maglia dell'ex bianconero Juanche, entrato in campo al 67' al posto di Denzel Dumfries, ha offerto più di uno spunto interessante. In campo questa sera anche: netta la vittoria della squadra viola, che ha avuto la meglio per 4 a 1 con le reti di Cristiano Biraghi, Giacomo Bonaventura, Nico Gonzalez e Rolando Mandragora; per i rossoblù neopromossi il gol della bandiera è stato segnato da Davide Biraschi.