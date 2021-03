È stata un’annata storia per le italiane in Champions. Ad abbandonare per prima il treno europeo è stata l’Inter, che non ha passato la fase a gironi. Le altre tre, Juventus, Atalanta e Lazio sono state eliminate agli ottavi della competizione, per mano, rispettivamente, di Porto, Real Madrid e Bayern Monaco. Un record negativo, come sottolinea Opta: “Per la prima volta dal 2015/16 l'Italia non porta nessuna squadra ai quarti di finale di Champions League. Buio”.