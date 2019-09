L'analisi sul monte ingaggi di tutte le squadre di Serie A, come sempre, fa discutere. In tutto, la spesa complessiva lorda è di 1 miliardo e 360 milioni di euro, che raggiunge il miliardo e mezzo considerando anche gli allenatori. Soltanto un anno fa la cifra era di 1 miliardo e 129 milioni, mentre cinque anni fa si era ancora lontani dal miliardo, a quota 882 milioni di euro. Complice della crescita è soprattutto la Juventus, con i 60 milioni di euro lordi soltanto per Cristiano Ronaldo e una crescita del 33% rispetto alla scorsa stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.