È bastato un super Arnautovic al Bologna per archiviare la pratica Sampdoria e iniziare a guardare al prossimo match, quello di sabato sera contro la Juve. Nel posticipo di lunedì sera della 32^ giornata di Serie A, i rossoblù hanno sconfitto i blucerchiati grazie a una doppietta del centravanti austriaco, che nella ripresa, tra un gol e l'altro, ha anche colpito una traversa. 12^ posizione in classifica guadagnata a quota 37 punti, dunque, per la squadra di Sinisa Mihajlovic - sempre presente con i suoi ragazzi seppur a distanza a causa della malattia - che tra pochi giorni sarà ospite dei bianconeri di Massimiliano Allegri all'Allianz Stadium. Altra sconfitta, invece, per la Samp, ferma al 16° posto con 29 punti (+7 dalla zona retrocessione).