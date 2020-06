2









Ci siamo, la Juventus archiviata la sconfitta in finale di Coppa torna in campo per affrontare il Bologna nella 27esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 21:45, e diretta dallo Stadio Dall'Ara di Bologna. Dopo la vittoria dell'Inter che ieri sera si è avvicinata ai posti alti, i bianconeri devono vincere per difendere il primo posto e consolidare la vetta. Il Bologna invece prova a non perdere il treno per un piazzamento in Europa League.



DOVE VEDERLA IN TV - La gara Bologna-Juventus potrà essere vista in diretta televisiva su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).



DUBBI - Mihajlovic punterà sul classico 4-2-3-1. Gli emiliani avranno 3 giocatori squalificati, Bani, Santander e Schouten, e dovranno fare a meno anche di Skov Olsen, infortunato. Davanti Barrow dovrebbe essere la punta centrale, con Orsolini, Soriano e Sansone, favorito su Palacio. Sarri proporrà il 4-3-3, molto dipenderà dal ruolo di Cuadrado (da terzino a esterno alto, con possibile inserimento di Douglas Costa) mentre Ramsey avrà spazio solo a partita in corso.



