L'11^ giornata di Serie A si è conclusa stasera con la partita del Dall'Ara tra Bologna e Cagliari, un match che ha vistoUn successo perfettamente "all'inglese" per i padroni di casa, che segnano un gol per tempo. Padrone del gioco offensivo emiliano è Arnautovic, che nel primo gol fa un brillante velo che permette a De Silvestri di battere a rete da pochi passi. Mentre nella ripresa, proprio all'ultima azione del match, l'austriaco mette dentro in prima persona su bell'assist di Sansone.Stessi punti della Juventus.