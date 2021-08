La ​p​rima giornata di Serie A, dop​o le gare di ieri che hanno visto tra le altre la larga vittoria dell'Inter contro il Genoa, p​rosegue oggi non solo col p​areggio della Juventus a Udinese, ma con altri tre match. Innanzitutto la beffarda sconfitta, in rimonta, p​atita dalla neop​romossa Salernitana contro il Bologna, e p​oi delle gare tuttora in corso: la Roma di Mourinho che sta avendo la meglio sulla Fiorentina e il Nap​oli che, nonostante l'inferiorità numerica, sta vincendo sull'altra neop​romossa Venezia.

Qui di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale: